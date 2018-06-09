Лавров заявил о необходимости организации системы мира в Северо-Восточной Азии

Необходимо договариваться не только о денуклеаризации КНДР, но и об организации системы мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«На финальном этапе нужно договариваться не только о мире на Корейском полуострове, его денуклеаризации, но и об организации систем мира и стабильности во всей Северо- Восточной Азии, что собственно и анонсировано теми, кто сейчас участвует - и две Кореи, и Соединенные Штаты», – передает ТАСС слова Лаврова.

Глава российского МИД сообщил также, что на американо-северокорейском саммите будет обсуждаться вопрос мирного договора Сеула и Пхеньяна.



«Будут обсуждать, в том числе мирный договор. Так что идет все в логике российско-китайской дорожной карты», – передает РИА «Новости» слова министра.



Он напомнил, что дорожная карта предполагает на первом этапе прекращение воинственной риторики со всех сторон, на втором этапе должен начаться нормальный диалог между сторонами и выход на подписание. На третьем этапе предполагалается организация многостороннего диалога, «потому что проблемы этого региона шире, чем только Корейский полуостров, они охватывают всю Северо-Восточную Азию».



«Первый этап – это отказ от риторики, они (США, КНДР, Корея) более менее проходят, иногда правда бывают рецидивы, но это не мешает готовить саммиты», – сказал Лавров.

На прошлой неделе Сергей Лавров провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку, в которой «можно запирать секретные вещи». Со своей стороны Ким Чен Ын поинтересовался здоровьем российского президента Владимира Путина.

При этом американский президент Дональд Трамп негативно отреагировална встречу главы МИД России с северокорейским вождем.

Напомним, в пятницу в Министерстве иностранных дел России прокомментировали появившиеся в прессе сообщения о том, что визит Сергея Лаврова в КНДР был совершен якобы из–за страха «выпасть» из процесса северокорейского урегулирования.