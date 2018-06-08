В МИД объяснили визит Лаврова в Северную Корею

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали появившиеся в прессе сообщения о том, что визит Сергея Лаврова в КНДР был совершен якобы из–за страха «выпасть» из процесса северокорейского урегулирования.

Источник РИА «Новости» в МИД России пояснил, что «логика визита опирается на один дипломатический факт». «Мы получили приглашение, и не абстрактное, а с конкретными сроками. «И как вежливые люди мы им воспользовались», – отметил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя утверждения СМИ о том, что визит якобы был «отчаянной попыткой» сохранить за Россией значимую роль в северокорейском урегулировании.

На прошлой неделе Сергей Лавров провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Лавров подарил Ким Чен Ыну расписную шкатулку, в которой «можно запирать секретные вещи». Со своей стороны Ким Чен Ын поинтересовался здоровьем российского президента Владимира Путина.

При этом американский президент Дональд Трамп негативно отреагировал на встречу главы МИД России с северокорейским вождем.