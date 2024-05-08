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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    15 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    5 комментариев
    8 мая 2024, 13:45 • Новости дня

    Синоптики: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

    Синоптик Тишковец: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погода 9 мая не помешает авиации совершить пролет над Москвой на параде Победы, прогнозирует ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По данным Гидрометцентра, в Москве 9 мая температура воздуха опустится до 3-5 градусов тепла, возможен мокрый снег, скорость ветра может достигнуть 8-13 м/с с порывами 15-20 м/с, передает ТАСС.

    По словам Тишковца, для безопасного полета необходимо учитывать так называемый минимум погоды – метеорологическую (полетную) дальность видимости и нижнюю границу облачности.

    Он добавил, что, учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж.

    Тишковец уточнил, что если вспомогательная авиация рассеет облачность из точки выноса на северо-западе, то метеоусловия будут лучше. По его словам, ветер в пограничном слое ожидается устойчивый со средней скоростью 40-50 км/ч.

    Напомним, движение на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет закрыто 9 мая.

    6 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названы лидеры стран, которые посетят парад Победы в Москве

    Лидеры восьми стран посетят парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не смогут приехать на мероприятие, добавил Ушаков, передает телеканал «Звезда».

    Он также сообщил, что 9 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    Говоря о гостях на инаугурации Путина, которая состоится 7 мая, Ушаков сообщил, что на ней не будет иностранных гостей, поскольку мероприятие носит внутригосударственный характер. На мероприятии будут присутствовать представители дипмиссий аккредитованных в России стран, добавил он.

    Ранее сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента.

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    7 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву

    Пашинян заявил, что не считает нужным ехать на парад Победы в Москву каждый год

    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым каждый год присутствовать на параде Победы в Москве.

    В Telegram-канале «Sputnik Армения» указано, что Пашинян принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве в прошлом году.

    «Не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики, чтобы какой-либо из руководителей Армении каждый год участвовал в параде Победы», – отметил он.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    6 мая 2024, 04:43 • Новости дня
    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

    ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о решающей роли СССР в разгроме нацизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из следственного дела бывшего личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, в которых он признает решающую роль СССР в разгроме нацизма.

    В заявлении советскому правительству Гюнше отмечает, что наступление Красной армии в начале 1945 года «дало англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию».

    «Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», – писал Гюнше, передает РИА «Новости».

    По словам Гюнше, Гитлер в 1944 году рассчитывал на раскол между союзниками и планировал договориться с США и Великобританией о совместной войне против СССР.

    Напомним, что Отто Гюнше был арестован в мае 1945 года и доставлен в Москву, где дал ряд показаний о событиях в ставке гитлеровского командования.

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    7 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    В Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах

    Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    Согласно документу, запрещено одобрение СВО, исполнять все варианты «Священной войны», демонстрировать флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, а также символику, связанную с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

    Ограничения не касаются членов дипломатических делегаций и «других привилегированных лиц», также ношение военной формы разрешено ветеранам Второй мировой, передает ТАСС.

    Правила будут действовать с 6.00 (7.00 мск) 8 мая до 22.00 (23.00 мск) 9 мая в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков. Георгиевские ленточки, российская символика разрешены лишь как часть венков, цветов для возложения. В Берлине памятные мероприятия пройдут 8–9 мая, а также запланированы демонстрации.

    Ранее «Бессмертному полку» запретили собираться на главной площади Кишинева.

    До этого стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач».

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    7 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы

    Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине

    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение властей Берлина запретить демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, является неприемлемым, заявили в посольстве России в ФРГ.

    Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.

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    8 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию, нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

    И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.

    В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.

    Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.

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    7 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Президент Кубы прилетел в Россию

    Президент Кубы прилетел в Россию для присутствия на параде Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву, чтобы лично присутствовать 9 мая на параде Победы на Красной площади.

    Отмечается, что кубинский лидер будет присутствовать на параде Победы, после чего проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    5 мая 2024, 22:55 • Новости дня
    В Армению прибыла делегация с частицей Вечного огня из Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армению прибыла российская делегация, доставившая частицу Вечного огня из Москвы. В состав делегации вошли олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина, а также руководитель департамента внешних коммуникаций продюсерского центра Народного фронта Ольга Меншутина.

    «Делегация из Москвы передала частичку огня советнику мэра города Иджеван (в 130 километрах от Еревана - ред.) Нареку Чагаряну и сотруднику администрации Борису Тананяну», – сообщили в  представительстве Россотрудничества в Армении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что лампада с огнем доставлена в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Она была зажжена 3 мая у Могилы Неизвестного солдата в Москве.

    Такие лампады будут переданы ветеранам в регионах России, бойцам СВО на передовой, а также отправлены в 14 стран мира.

    В Иджеване российская делегация также посетила иджеванский филиал Ереванского государственного университета и встретилась с доцентом кафедры русского языка и литературы, руководителем контактного центра Русского дома в Иджеване Маратом Зурабяном.

    Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне у городского мемориала и возложили цветы.

    Акция «Огонь памяти» продолжит свой путь по Армении. В ближайшее время частицу Вечного огня доставят в Гюмри.

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    6 мая 2024, 20:51 • Новости дня
    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне

    Политолог Ляховецкий: Акция «Огонь памяти» символизирует связь между героями войны и нынешними российскими бойцами

    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне
    @ Кирилл Зыков

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическая акция «Огонь памяти» все больше расширяет свою географию. И по реакции граждан других стран видно, что люди помнят подвиг советских солдат. Также акция символизирует преемственность между бойцами СВО и героями Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что мероприятия акции затронут 41 регион России и 14 государств мира.

    «Огонь памяти» – это ежегодная патриотическая акция, которую проводит «Народный фронт». В рамках мероприятия частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставляют по регионам России, а также в другие страны», – рассказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, в этом году частички огня отправились в 14 государств, среди которых страны Европы, Африки, Азии и ближнего зарубежья. «Кроме того, их привезут в 41 регион России. Немаловажно, что частички Вечного огня будут переданы нашим бойцам на передовую в зоне спецоперации», – добавил спикер.

    Эксперт говорит, что акция символизирует связь и преемственность между «великой победой наших дедов и прадедов, которые спасли мир от фашизма, и нынешними российскими бойцами». «Наши военные на фронте вновь защищают страну. Они борются за будущее не только государства, но и всего русского народа», – пояснил собеседник.

    В этом контексте, по его мнению, крайне важно, что акция проводится не только в пределах России, но и за рубежом. «Мы видим по реакции людей, что западная пропаганда не способна искоренить историческую память и победить правду. Население других стран помнит и чтит подвиг советских героев», – отмечает политолог.

    Ляховецкий подчеркнул, что сохранение исторической памяти – это долг жителей современной России. «Мы обязаны это поддерживать. И людям это близко», – заключил он.

    3 мая у Кремля в Александровском саду началась акция «Огонь памяти» – пламя от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата представители «Народного фронта» привезли в 14 разных стран и 100 городов России. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

    Одними из первых лампы представители «Народного фронта» доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы». Также волонтеры зажгли огни памяти на мемориалах в новых регионах России.

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    6 мая 2024, 19:02 • Новости дня
    Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран

    Народный фронт доставил Огонь памяти в 14 стран

    Народный фронт при поддержке Россотрудничества доставил Огонь памяти в 14 стран мира и сто городов России, сообщили в пресс-службе президентского движения.

    «Спортсмены, актеры, военные корреспонденты доставили лампы с частицами Вечного огня в 14 зарубежных стран и сто городов России. Одними из первых лампы представители Народного фронта доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. В Гродно лампу с частичкой огня передали представителю школьного мемориального Народного музея Героя», – передает сообщение РАПСИ.

    Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы».

    Как рассказали в пресс-службе, лампы с частицами огня, взятого у Кремлевской стены, привезли и в регионы России. В Смоленской области Народный фронт совместно с представителями дорожных служб зажег лампы у мемориала в Радкевщине, а во Владимирской области огонь доставили к братским могилам, где в годы Великой Отечественной войны были похоронены более 1,5 тыс. солдат, погибших в госпиталях города.

    В Воронежской области частичку огня памяти доставили в село Чертовицы, где 7 мая откроется памятник красноармейцам. В Ленинградскую область и Санкт-Петербург также привезли частицу огня памяти.

    Лампы с частицей Вечного огня из Москвы доставили и в Ярославль, огонь провезли по улицам города в рамках автопробега. В мероприятии было задействовано более 30 автомобилей и около 20 велосипедистов. Огонь памяти встретили и в Тамбовской, Новгородской, Орловской областях.

    На Красной площади в Ельце огонь памяти был передан не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и новым героям – бойцам СВО. Боец с позывным «Хыся» отвезет частицу на передовую своим товарищам.

    Ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти» стартовала 3 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата. В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгли огни памяти на мемориалах, где раньше они не горели. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

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    7 мая 2024, 10:30 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее

    Tекст: Александра Юдина

    Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван возглавил автопробег в честь Дня Победы в Сиднее, отдавая дань «памяти прадедушки и из уважения к президенту» России Владимиру Путину.

    Сырский-младший отметил, что участвует в автопробеге «из-за прадеда, который воевал и прошел Великую Отечественную войну», а также из уважения к российскому президенту, передает РИА «Новости».

    Как отметил известный как «австралийский казак», российский активист в Австралии Семен Бойков, Сырский-младший, несмотря на все угрозы со стороны руководства ВСУ и украинской прессы, продолжает уже десять лет подряд участвовать в автопробеге на День Победы.


    Известно, что Сырский стартовал на джипе с российским флагом и Георгиевской лентой.

    Ранее агентство Ruptly сообщило, что живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ попросил Путина предоставить ему российское гражданство.

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    8 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Единственный советский истребитель И-16 взлетел в Новосибирске

    Единственный в России восстановленный советский истребитель И-16 взлетел в Новосибирске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны, поднялся в небо и примет участие в параде 9 мая в Новосибирске.

    Как рассказал президент фонда «Крылатая память победы» Борис Осятинский, И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который будет участвовать в акции «Бессмертный авиаполк», передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что фрагменты боевого самолета, который состоял 155 истребительного авиаполка и совершил вынужденную посадку летом 1941 года, были обнаружены в июне 1992 года в Карелии. В 1992 году участники проекта «Крылатая память Победы» перевезли фрагменты в Новосибирск, где технику реконструировали.

    Ранее Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.

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    7 мая 2024, 13:55 • Новости дня
    «Движение Первых» показало спектакль о детях-героях в преддверии Дня Победы

    Tекст: Ольга Никитина

    В честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне «Движение Первых» при поддержке движения «Юнармия» представило премьеру военно-патриотического спектакля «Классика Победы. Дети-герои». Показ состоялся 6 мая на сцене Центрального академического театра Российской Армии в Москве. Благодаря постановке зрители увидели истории юных героев войны из разных уголков России.

    Спектакль «Классика Победы. Дети-герои» рассказывает истории реальных участников Великой Отечественной войны, которые защищали Родину и совершали подвиги, несмотря на юный возраст. Образы ребят в театральной постановке воплотили участники Движения Первых – более 500 юных актеров детских и молодежных театральных коллективов Всероссийского проекта «Школьная классика», а также ребята из Всероссийского сводного хора «Движения Первых».

    Первые – наследники истории своей страны. Ребята со всей России хранят и приумножают достижения своих предков и равняются на их подвиги, ценностные ориентиры. По этой причине в основу спектакля легли истории детей-героев, о подвигах которых рассказали сами участники «Движение Первых». Авторы изучали семейные архивы, разговаривали с родственниками, а после описывали истории своих прабабушек и прадедушек. Из 835 работ школьников для театральной постановки выбрали шесть историй.

    «Мы не брали батальные сцены, не делали сцены с огромным количеством людей, не показывали танки и другое оружие. Спектакль «Классика Победы. Дети-герои» – это камерная история. Каждая новелла отображается определенным символом, который должен отзываться в сердцах зрителей. Мы делали этот проект вместе с Первыми и мы не хотели лозунгов или призывов. Просто максимально честно показать историю Великой Отечественной войны глазами ребенка. В День Победы я желаю каждому участнику Движения собственной победы над самими собой, а нашим юным артистам – чтобы они пережили это только на сцене, но никогда в жизни», – признался режиссер-постановщик Андрей Цветков-Толбин.

    Премьерный показ в Москве посетили почетные гости, известные деятели культуры и искусства, блогеры.

    «Я хочу пожелать всем ребятам, которые сегодня выступали на сцене, чтобы они шагали смело и уверенно к своим мечтам. Очень важно, чтобы ребята вкладывали душу и сердце в то, чем они занимаются. Нужно быть искренним, когда ты выходишь на сцену и тогда у тебя все получится. И, конечно, нужно давать возможности, поддерживать детей во всех их начинаниях», – сказала российская радио- и телеведущая Юлия Барановская.

    Авторами рассказов о подвигах детей-героев стали школьники из разных регионов России. Про своих предков рассказали Эмилия Котляр из Сахалинской области, Дмитрий Андреев из Ленобласти, Никита Костенко из Новосибирской области, Борислав Кримачев из Тверской области, Адриан Тобак из Краснодарского края, Арина Чебуракова из Ростовской области. Вместе с семьями ребята посетили спектакли в разных городах.

    Премьеру постановки в Центральном академическом театре Российской Армии посетили более 1,5 тыс. человек. Специальными гостями премьеры стали ветераны и участники специальной военной операции. Также спектакль «Движения Первых» увидели дети-герои: Артем Донсков, спасший более ста человек во время трагедии в «Крокус-сити Холле», Вадим Подкосов, который спас друга во время обстрела поселка Ханженково-Северная Донецкой народной республики (ДНР), и Евгений Зуев, закрывший собой младшую сестру во время обстрела села Беловское Белгородской области.

    Сами ребята признаются, что не считают свои действия героическими, так как не могли поступить по-другому. По словам Вадима Подкосова из ДДНР, если есть возможность помочь человеку нельзя медлить и ждать.

    «Я с большой гордостью отношусь к подвигу нашей страны и народа во время Великой Отечественной войны. Время с 1941 года по 1945-ый было страшным, но наши предки защищали родину, несмотря на количество жертв и беды. Сегодня мы помним о победе наших прадедов и гордимся их победой. Об этом и рассказывает проект «Движения Первых» «Классика Победы. Дети-герои». Очень здорово, что мы, молодое поколение, можем делится нашим эмоциями и переживаниями об этом», – объяснил Вадим Подкосов.

    Военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои» будет показан 8 мая в Калининграде, Волгограде, Курске, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Рязани и Симферополе. В постановках примут участие юные артисты – участники региональных отделений «Движения Первых». Он направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также воспитание чувства патриотизма, уважения и любви к Родине у детей и молодежи.

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    8 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в среду прибыл с визитом в Россию, сообщил представитель посольства страны в Москве.

    Источник РИА «Новости» проинформировал, что самолет лидера народно-демократической республики приземлился в столичном аэропорту.

    В Кремле сообщали ранее, что Тхонглун Сисулит станет одним из почетных гостей на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Кроме того, ранее в среду стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Он также планирует принять участие в параде Победы.

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