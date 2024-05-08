Синоптики: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

«Движение Первых» показало спектакль о детях-героях в преддверии Дня Победы

Tекст: Ольга Никитина

Спектакль «Классика Победы. Дети-герои» рассказывает истории реальных участников Великой Отечественной войны, которые защищали Родину и совершали подвиги, несмотря на юный возраст. Образы ребят в театральной постановке воплотили участники Движения Первых – более 500 юных актеров детских и молодежных театральных коллективов Всероссийского проекта «Школьная классика», а также ребята из Всероссийского сводного хора «Движения Первых».

Первые – наследники истории своей страны. Ребята со всей России хранят и приумножают достижения своих предков и равняются на их подвиги, ценностные ориентиры. По этой причине в основу спектакля легли истории детей-героев, о подвигах которых рассказали сами участники «Движение Первых». Авторы изучали семейные архивы, разговаривали с родственниками, а после описывали истории своих прабабушек и прадедушек. Из 835 работ школьников для театральной постановки выбрали шесть историй.

«Мы не брали батальные сцены, не делали сцены с огромным количеством людей, не показывали танки и другое оружие. Спектакль «Классика Победы. Дети-герои» – это камерная история. Каждая новелла отображается определенным символом, который должен отзываться в сердцах зрителей. Мы делали этот проект вместе с Первыми и мы не хотели лозунгов или призывов. Просто максимально честно показать историю Великой Отечественной войны глазами ребенка. В День Победы я желаю каждому участнику Движения собственной победы над самими собой, а нашим юным артистам – чтобы они пережили это только на сцене, но никогда в жизни», – признался режиссер-постановщик Андрей Цветков-Толбин.

Премьерный показ в Москве посетили почетные гости, известные деятели культуры и искусства, блогеры.

«Я хочу пожелать всем ребятам, которые сегодня выступали на сцене, чтобы они шагали смело и уверенно к своим мечтам. Очень важно, чтобы ребята вкладывали душу и сердце в то, чем они занимаются. Нужно быть искренним, когда ты выходишь на сцену и тогда у тебя все получится. И, конечно, нужно давать возможности, поддерживать детей во всех их начинаниях», – сказала российская радио- и телеведущая Юлия Барановская.

Авторами рассказов о подвигах детей-героев стали школьники из разных регионов России. Про своих предков рассказали Эмилия Котляр из Сахалинской области, Дмитрий Андреев из Ленобласти, Никита Костенко из Новосибирской области, Борислав Кримачев из Тверской области, Адриан Тобак из Краснодарского края, Арина Чебуракова из Ростовской области. Вместе с семьями ребята посетили спектакли в разных городах.

Премьеру постановки в Центральном академическом театре Российской Армии посетили более 1,5 тыс. человек. Специальными гостями премьеры стали ветераны и участники специальной военной операции. Также спектакль «Движения Первых» увидели дети-герои: Артем Донсков, спасший более ста человек во время трагедии в «Крокус-сити Холле», Вадим Подкосов, который спас друга во время обстрела поселка Ханженково-Северная Донецкой народной республики (ДНР), и Евгений Зуев, закрывший собой младшую сестру во время обстрела села Беловское Белгородской области.

Сами ребята признаются, что не считают свои действия героическими, так как не могли поступить по-другому. По словам Вадима Подкосова из ДДНР, если есть возможность помочь человеку нельзя медлить и ждать.

«Я с большой гордостью отношусь к подвигу нашей страны и народа во время Великой Отечественной войны. Время с 1941 года по 1945-ый было страшным, но наши предки защищали родину, несмотря на количество жертв и беды. Сегодня мы помним о победе наших прадедов и гордимся их победой. Об этом и рассказывает проект «Движения Первых» «Классика Победы. Дети-герои». Очень здорово, что мы, молодое поколение, можем делится нашим эмоциями и переживаниями об этом», – объяснил Вадим Подкосов.

Военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои» будет показан 8 мая в Калининграде, Волгограде, Курске, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Рязани и Симферополе. В постановках примут участие юные артисты – участники региональных отделений «Движения Первых». Он направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также воспитание чувства патриотизма, уважения и любви к Родине у детей и молодежи.

