СК возбудил дело после обстрела маршрутки в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными пассажирской маршрутки в Донбассе, в результате чего были ранены шесть мирных жителей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Так, ГУ СК было возбуждено «уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», передает ТАСС.

Напомним, 7 июня под Луганском попал под обстрел маршрутный автобус с пассажирами. Пострадали шесть человек.

До этого, 6 июня, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила ухудшение ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе.

1 апреля президент Украины Петр Порошенко обратился к находящимся на линии соприкосновения бойцам, призвав их «не жалеть патронов».