ВСУ под Луганском обстреляли маршрутку с пассажирами

Маршрутный автобус попал под обстрел в подконтрольном Луганской народной республике населенном пункте Голубовское, сообщил представитель самопровозглашенной республики в СЦКК.

Обстрел начался в 10.30 и велся из миномета калибра 82 миллиметра. Всего было выпущено пять снарядов. Пострадали шесть человек. Их доставили в Кировскую городскую больницу с ранениями разной степени тяжести, уточнили представители ЛНР.

Народная милиция ЛНР попросила международное сообщество о тщательном расследовании инцидента, передает РИА «Новости».

6 июня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отметила ухудшение ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, 1 апреля президент Украины Петр Порошенко обратился к находящимся на линии соприкосновения бойцам, призвав их «не жалеть патронов».