Беженцы из контролируемого США лагеря обратились к властям Сирии

Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в зоне ответственности сил США и их союзников, перешли в пригород Дамаска, чтобы обратиться за помощью к властям Сирии.

Беженцы сообщили, что им пришлось пройти многокилометровый путь через пустыню из-за отсутствия помощи, передает РИА «Новости».

«Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли от голода. Оказалось, там нет ничего, совсем ничего. Даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, мы платили за это деньги. Отдали все, что у нас было», – рассказала беженка Матра Рамадан Ходор.

В данный момент студенты одного из университетов Дамаска помогают переселенцам обустроиться.

Напомним, Минобороны России в феврале сообщало, что наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции.