Соловьев оценил сходство памятника Коловрату с Лениным

Телеведущий Владимир Соловьев ответил известной советской песней на информацию журналиста Олега Лурье о памятнике Евпатию Коловрату в Рязанской области с лицом Владимира Ленина.

«В Рязанской области удивительный памятник русскому богатырю Евпатию Коловрату, жившему в 13-м веке. Внимательно всмотритесь в лицо. Никого не напоминает?» – написал Лурье в Twitter, прикрепив фото памятника с лицом советского вождя.

«Ленин всегда с тобой, Ленин всегда живой..», – написал в ответ Соловьев в Twitter.

«Ленин всегда с тобой ,

Ленин всегда живой..» https://t.co/5VuH1kob5r — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 9 июня 2018 г.

Отметим, что история с Коловратом с лицом вождя мирового пролетариата длится не первый год. В прошлом году журналисты «Огонька» направили запросы о памятнике в соответствующие структуры и получили ответ, который сводится к тому, что злого умысла местных властей в установке такого памятника нет, а сходство объясняется тем, что скульптуру делала молодая девушка, а помогал ей папа – известный скульптор-ленинист.