Генерал ФСБ попросил вернуть выданные в качестве взятки Улюкаеву 2 млн долларов

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, показания которого легли в основу «дела Улюкаева», попросил вернуть ему деньги, выделенные на оперативный эксперимент с министром.

С просьбой вернуть ему 2 млн долларов Феоктистов обратился в Замоскворецкий суд, сообщили источники, передает «Би-би-си».

Заседание, которое состоится 29 июня, проведет судья Лариса Семенова, выносившая приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

В апреле Сечин впервые явился в суд на процесс по делу Улюкаева. После допроса Сечина защита попросила суд отложить на две недели рассмотрение жалобы на приговор. Сам Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу Улюкаева была для него делом чести.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Защита экс-министра просила оправдать его либо изменить наказание на условное.

В основу доказательств вины Улюкаева легли показания генерала Феоктистова, возглавлявшего службу безопасности «Роснефти». «Феоктистов рассказал в суде, что от Сечина ему стало известно, что Улюкаев в Индии на форуме стран БРИКС вымогал у Сечина взятку», – сказала судья. Именно Феоктистов собрал 2 млн долларов наличными, с которыми министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали у офиса «Роснефти».