В Париже раскритиковали просьбу Трампа вернуть Россию в G8

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НОВОСТЬ ЧАСА:Юнкер озвучил намерения лидеров G7 в отношении России
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие
«Группа семи» превратилась в группу детского сада
Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает
Зачем Украина закупает некачественную военную технику
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен
Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох
В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человекПодробности...
Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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