В Париже раскритиковали просьбу Трампа вернуть Россию в G8

Франции представляется непоследовательным предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8, пишет Reuters со ссылкой на источник в окружении французского президента Эммануэля Макрона.

«В качестве напоминания, последней страной, наложившей личные экономические санкции (в отношении России, – прим. ВЗГЛЯД), были Соединенные Штаты, так что это предложение не представляется последовательным», – цитирует ТАСС заявление источника.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп высказался в пользу возвращения России в G8. В Кремле заявили, что Москва концентрирует свое внимание на иных форматах, а не на «большой семерке».

После заявлений Трампа российский рынок акций резко замедлил снижение.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, предстоящий саммит G7 побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление саммита может быть подписано без США.