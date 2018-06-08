Трамп своим заявлением поднял российский рынок и рубль

Российский рынок акций резко замедлил снижение после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в G8.

Согласно данным биржи, рубль начал расти к доллару, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку».