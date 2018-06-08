Женщина в Москве объявлена в розыск за осквернение памятника на могиле Есенина

Полиция объявила в розыск женщину, которая изуродовала памятник поэту Сергею Есенину, находящийся на Ваганьковском кладбище.

«В полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке номер 17», – пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Москве неизвестная женщина масляной краской выкрасила памятник поэту в белый цвет. Каррарский мрамор, за которым скульптор Анатолий Бичуков ездил в Италию лично, восстановить будет очень трудно. Сам 84-летний автор не сможет взяться за реставрацию в силу возраста, однако один из его учеников Федор Леонов сказал, что готов взяться за очистку памятника Есенину безвозмездно.

К расследованию акта вандализма также подключился Департамент культурного наследия, сообщил ранее «Московский комсомолец».