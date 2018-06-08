Машков объяснил отказ от набора студентов в колледж «Табакерки»

Худрук Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков объяснил отказ от набора студентов в новом учебном году.

Машков отметил, что ему важно разобраться с тем, что происходит в колледже.

«Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя», – заявил он в официальной группе «Табакерки» ВКонтакте.

Машков отметил, что он, как новый художественный руководитель, этих ребят тоже не видел, поэтому считает безответственным отдать кому-то предпочтение.

«Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Понятно, что теперь, без Олега Павловича, потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой. Задача же не в том, чтобы зачислить ребенка в колледж, а в том, чтобы научить его, а для этого нужно четко понимать, кто, как и чему будет учить», – отметил Машков.

Худрук попросил прощения у родителей, и уточнил, что те результаты, которые уже были показаны претендентами, будут учтены при решении вопроса о зачислении в следующем году.

Ранее сообщалось, что в «Табакерке» ожидаются перемены после смерти художественного руководителя театра Олега Табакова. Об этом сообщал Telegram-канал Закулиска:

«Потихоньку начинается развал театрального колледжа Олега Табакова. Рьяно взявшийся за реформирование не только Театра, но и колледжа Владимир Машков рубит с плеча. Набор в этом году будет отменен. Почему, отчего, и что будет с детьми, прошедшими предварительные отборы – неизвестно. Начались увольнения воспитателей, поваров, технического персонала, значительной части педсостава. Кроме того, зашла речь о переаттестации преподавателей и всех сотрудников».