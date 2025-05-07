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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    12 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 18:40 • Новости дня

    Президент Бразилии прилетел в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы.

    Ожидается, что 9 мая состоится двусторонняя встреча Лулы да Силвы с президентом России Владимиром Путиным, о чем ранее заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Накануне Луис Инасиу Лула да Силва отказался посетить Киев перед своей поездкой в Москву, где он примет участие в праздновании Дня Победы.

    Ранее специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

    Коментарии (18)
    7 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое издание Berliner Zeitung предложило канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить дипломатический визит в Москву в День Победы, чтобы продемонстрировать «смелость».

    Призыв канцлеру Германии Фридриху Мерцу совершить визит в Москву 9 мая озвучила газета Berliner Zeitung. Издание считает, что Мерц должен показать дипломатическую смелость, прилетев в Россию в День Победы. Отмечается, что визит не должен быть посвящен параду, а может сопровождаться посещением мемориалов памяти жертв войны и встречей с немецкими предпринимателями.

    Авторы публикации подчеркивают, что Мерц может использовать поездку для выражения сочувствия жертвам войны. В статье отмечается, что возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна сопровождаться жесткой позицией по вопросам мирного урегулирования на Украине.

    В комментарии издания говорится: «Мерц должен сказать Путину: «Европа хочет добиться устойчивого перемирия. Давайте договоримся». Кроме того, подчеркивается важность контактов Мерца с немецким бизнесом, продолжающим работать в России, несмотря на санкции.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Президент Сербии Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным, сообщил портал Informer.

    По данным портала, сербский президент Александр Вучич выехал в Москву после утренней встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.

    Отмечается, что Вучич примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в военном параде 9 мая.

    Портал Informer сообщает, что Вучич также запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита. Главу Сербии ожидают на официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы, которые состоятся в столице России.

    Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.

    Коментарии (8)
    7 мая 2025, 09:41 • Новости дня
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы

    Guardian: Жители США и Европы выразили опасения из-за мировой войны в ближайшие годы

    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны в ближайшие годы
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Опросы общественного мнения показали, что многие американцы и западноевропейцы опасаются глобального разрушительного конфликта в течение ближайшего десятилетия, пишет Guardian.

    Опросы общественного мнения показали, что американцы и западноевропейцы, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, опасаются еще более разрушительного третьего  глобального конфликта в ближайшее десятилетие, а вероятной причиной его считается напряженность в отношениях с Россией, пишет британская Guardian.

    Опрос компании YouGov показал, что подавляющее большинство населения считает события во время и до Второй мировой войны актуальными сегодня, поэтому о них необходимо рассказывать молодому поколению.

    «От 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, заявили, что, по их мнению, новая мировая война очень или довольно вероятна в ближайшие 5-10 лет, и это мнение разделяют 45% американцев», – сказано в отчете.

    Большинство респондентов (от 68% до 76%) признались, что в любом новом конфликте ожидают применения ядерного оружия, а от 57% до 73% заявили, что третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считали, что это убьет большинство людей в мире.

    Три четверти западноевропейцев и почти 70% американцев считают Россию наиболее вероятной причиной нового мирового конфликта. Значительное число опрошенных видит угрозу в исламском терроризме и напряженных отношениях с США. В частности, большинство жителей Испании, Германии и Франции рассматривают отношения с Вашингтоном как риск для мира в Европе.

    Почти 90% жителей Запада считают важным преподавание истории Второй мировой войны в школах, а 72-87% отмечают актуальность этих событий для современности. Вклад США в победу над нацизмом преувеличивают 40-52% опрошенных, тогда как роль Советского Союза отмечают лишь 17-28% респондентов, отмечено в результатах опроса.

    Компания YouGov опрашивала респондентов 3-16 апреля 2025 года. Среди более чем семи тыс. взрослых жителей нескольких стран – 1622 гражданина Великобритании, 1081 – Франции, 2318 – Германии, 1023 – Италии, 1051 – Испании и 1152 гражданина США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что руководство США высказывается против развития глобального военного конфликта. Кроме того, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться третьей мировой войной.

    При этом генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств – членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее Вооруженных сил России в апреле отмечал, что период нынешних перемен в мировой политике сопровождается угрозой нового масштабного военного конфликта с учетом наличия ядерного оружия.

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    6 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что опасаться войны в ближайшее время не стоит, подчеркнув важность воспитания молодежи.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что завтра войны не будет, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что Запад пытается навязать свое видение и подчинить память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность борьбы за умы и сердца молодежи: если эта борьба будет выиграна, удастся избежать войны.

    Президент Белоруссии считает необходимым уделять особое внимание воспитанию молодежи, чтобы обеспечить мирное будущее страны.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что в мире сейчас идет война СМИ за умы людей. Он предупредил, что вслед за этим может начаться горячая война.

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    7 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ФСО раскрыла неизвестные детали подписания капитуляции нацистской Германией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Федеральной службе охраны раскрыли исторические детали подписания итогового Акта о капитуляции Германии, отметив, что Москва не согласилась с порядком утверждения документа.

    Историческими подробностями подписания итогового Акта о капитуляции Германии поделился советник директора ФСО Сергей Девятов, передает ТАСС. Он напомнил, что идея безоговорочной капитуляции Германии была сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом еще в январе 1943 года и стала позицией всех стран Антигитлеровской коалиции.

    Перед общей капитуляцией была серия частных: сначала капитулировали группы армий в Италии, Берлине, Голландии, Дании, Шлезвиг-Гольштейне, Северо-Западной Германии, а также в Баварии и Западной Австрии.

    Общий итоговый Акт был подписан 7 мая 1945 года в 2.41 во французском Реймсе. Документ обязывал немецких военных прекратить сопротивление и сдаться союзникам. От Германии его подписал генерал-полковник Альфред Йодль, от СССР – генерал-майор Иван Суслопаров, от США – генерал-лейтенант Уолтер Беделл Смит, а от Франции – Франсуа Севез.

    При этом советское руководство не одобрило процедуру подписания, так как текст не был согласован с СССР и, по мнению Москвы, отодвигал вклад страны на второй план. Девятов отметил, что Суслопаров подписал документ по собственной инициативе без согласования с Кремлем, добавив оговорку, что возможен другой акт по требованию союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке. ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

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    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    6 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    WP: ВСУ могут планировать удары не по Москве, а по другим регионам России на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские официальные лица считают маловероятным атаку на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам, сообщило The Washington Post (WP).

    Украинские военные источники заявили издания The Washington Post, что попытка атаки на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер ПВО. По словам одного из представителей, «даже если будет попытка, она не увенчается успехом», поскольку российские системы ПВО переброшены для защиты столицы. Источник отметил, что удары возможны по другим регионам, но не по Москве.

    Другой украинский чиновник подчеркнул, что атака по Красной площади может вызвать ответные действия России и раздражение со стороны США. Он назвал слухи о планах Киева атаковать парад «нагнетанием».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

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    7 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич прилетел в Москву на торжества ко Дню Победы

    Александар Вучич прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербский президент прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в событиях, приуроченных к 80-летию Победы.

    Президент Сербии Александар Вучич прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    Во время визита в Россию у сербского лидера также запланирована личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Самолет с президентом Вучичем делал остановку в Баку. Посадку воздушного судна объяснили необходимостью дозаправки. После этого самолет Вучича вылетел в российскую столицу.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18.00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России
    Американскую блогершу четырежды блокировали за рассказы о России
    @ t.me/sasha_meets_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Американская блогер Александра Йост, ведущая YouTube-канал Sasha Meets Russia, рассказала, что ее аккаунт блокировали четыре раза из-за публикации контента о России.

    По словам Йост, она наполовину русская, наполовину американка, выросла в США, но уже три года живет в России. Блогер заявила, что ее канал четыре раза блокировали за освещение реальной жизни в России, передает РИА «Новости».

    Йост также рассказала, что для нее очень важно не дать забыть о роли Советского Союза в победе над фашизмом, поскольку ее предки воевали в Великой Отечественной войне.

    Она подчеркнула, что недавно Дональд Трамп заявил, будто только США вложили больше всего в победу во Второй мировой войне, но на самом деле решающую роль сыграл Советский Союз: «Я это знаю, мы это помним, и это надо рассказывать».

    Блогер добавила, что в американской школе учителя либо не говорили о роли России во Второй мировой войне, либо распространяли ложную информацию.

    По ее словам, учителя перестали поднимать эту тему в ее присутствии, чтобы не слушать ее правдивые комментарии.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе.

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    6 мая 2025, 19:35 • Новости дня
    «Лидеры России» возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии 80-летия Победы участники клуба Лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна возможностей» возложили цветы к мемориалам воинской славы.

    Патриотическая акция прошла сразу в 22 регионах страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Около 300 человек, включая семьи и детей, приняли участие в возложении цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. В столице цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, где участники почтили память героев минутой молчания и вспомнили своих родных, прошедших войну.

    Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова заявила: «Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата – это не просто традиция, это глубокий символ памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину». Она подчеркнула, что акция объединяет поколения и передает эстафету памяти молодежи.

    Победительница трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Александра Родионова отметила особую личную значимость акции. По ее словам, опыт бабушки-ветерана вдохновил ее выбрать путь военного медика и сохранять память о героических поступках семей.

    Региональные отделения клуба «Лидеры России» также поддержали инициативу в Тверской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Башкортостане, Дагестане, Ставропольском крае. В ближайшее время присоединятся и другие регионы, включая Петербург, Донецкую и Луганскую народные республики.

    Участники клуба «Лидеры России» на протяжении нескольких лет проводят патриотические мастер-классы, отмечая важность сохранения исторической памяти и передачи героических традиций подрастающему поколению.

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    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    Концерт ко Дню Победы прошел в Буэнос-Айресе

    В Буэнос-Айресе провели концерт ко Дню Победы с участием диаспор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Аргентины состоялось масштабное мероприятие, посвященное годовщине Победы, где выступили представители разных национальных общин и прозвучали песни военных лет.

    В Буэнос-Айресе прошел концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие представители разных национальностей – аргентинцы, россияне, армяне и белорусы. В зале, рассчитанном более чем на тысячу зрителей, не было свободных мест – публика часто встречала выступления долгими аплодисментами стоя.

    В программе прозвучали песни и романсы военных лет, участники исполнили свои традиционные танцы. Особым гостем вечера стала Мария Кадар – единственный ветеран войны, проживающий сейчас в Аргентине. Российский посол лично передал ей поздравления с праздником от президента России Владимира Путина.

    Кроме того, специально для этого события участники спецоперации на Украине записали видеообращения к зрителям. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в преддверии концерта напомнил, что Великая Отечественная война длилась почти четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 млн граждан СССР.

    Он также подчеркнул, что для России 9 мая – это «праздник со слезами на глазах», поскольку нет семьи, не затронутой трагедией войны. Дипломат добавил, что главным долгом нынешних поколений является недопущение возрождения нацизма, а также любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.

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    7 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    В Кремле назвали абсурдными ограничения на перелет Вучича и Фицо

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Кремль замечает серьезные разногласия среди стран Евросоюза, комментируя ситуацию с отказом Польши и Прибалтики пропустить самолет с лидерами Сербии и Словакии.

    «В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным.

    Коментарии (2)
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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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