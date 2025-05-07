Народный фронт передал Огонь памяти более чем в 130 городов

Более 130 городов России и 21 страна получили Огонь памяти

Tекст: Елизавета Шишкова

Делегации Народного фронта доставили Огонь памяти в более 130 городов России и 21 страну Европы, Азии и Африки, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди стран, куда отправились лампы с пламенем, оказались Болгария, Замбия, Израиль, Индия, КНДР, Сербия, Абхазия, Танзания и другие. Представители движения приняли участие в церемониях, встречах с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации и антифашистами.

В Петербурге военкор телеканала «Звезда» Игорь Лапик привез частицу Вечного огня на мемориальный комплекс «Журавли», где зажгли новый Вечный огонь. Это стало центральной точкой акции «Храним огонь Победы», в рамках которой зажжено 80 огней на мемориалах по всей России. В Воронеж пламя доставили в рамках автопробега, и оно стало частью мероприятий ко Дню Победы.

В Иркутске зажгли огонь на Мемориале памяти погибших работников завода Куйбышева. В Курскую область огонь привез Деян Берич, который вместе с руководителем отделения Народного фронта поздравил 101-летнего ветерана Евгения Будкина. В Липецкой области Огонь памяти передали ветеранам и блокадникам, а в Новосибирске зажгли вечный огонь у памятника воинам спецоперации.

В Луганске частица огня зажгла пламя на мемориалах «Незаживающая рана Донбасса» и у танка Т-34. В освобожденных городах Донбасса огни памяти зажглись впервые за 30 лет. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил: «В освобожденном городе ребята привели в порядок братскую могилу и памятник воинам Великой Отечественной войны, сегодня сюда приехал огонь из Александровского сада, из самого сердца нашей Родины, символизирующий Великую Победу, выкованную нашими дедами и отцами в 1945 году. Также зажжем огонь здесь, в Горняке, в честь наших погибших парней, кто повторно освобождал город во время СВО. Всех с наступающим праздником, и, конечно, всем нам скорейшей победы в спецоперации».

В Венесуэле огонь памяти зажгли в Национальном пантеоне, в Киргизии провели церемонию передачи на мемориале Вечного огня в городе Ош. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подчеркнула: самая главная миссия – оставить память детям и внукам, чтобы они не забывали историю. В Узбекистане и Беларуси прошли памятные мероприятия и обмены символическими дарами, а в Крыму и Абхазии огонь памяти передали ветеранам и главе республики.

Пламя доставлялось регулярными рейсами «Аэрофлота» в разные города и страны. Бортпроводник авиакомпании Дмитрий Дымицкий поблагодарил за уникальную возможность: «Мы гордимся быть частью этого мероприятия, нам выпала уникальная возможность перевезти частичку Вечного огня в разные регионы России и другие страны».