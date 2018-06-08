Умер актер, сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби»

Заслуженный артист России Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет.

Информацию о смерти актера, сыгравшего Леньку из фильма «Любовь и голуби», сообщил его коллега Дмитрий Корепин в Facebook. О причинах смерти и дате прощания с актером пока не известно.

Одной из самых известных ролей Игоря Ляха стал Ленька в фильме «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова. Кроме того, он снимался в фильмах «Елки-3», «Мой любимый клоун», «Тариф новогодний» и др.

Лях преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, служил в Московском драматическом театре имени Ермоловой, Малом театре и Центральном академическом театре Российской армии.

Ранее стало известно о смерти актрисы Нины Дорошиной. Она ушла из жизни 21 апреля в возрасте 83 лет. С 1958 года Дорошина служила в театре «Современник». На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная из которых роль Надежды (жены Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби»