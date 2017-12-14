Перед смертью актриса Нина Дорошина кричала о помощи

В субботу на 84-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Дорошина.

Утром сосед Дорошиной услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта; артистка держалась за сердце и тяжело дышала.

Врачи приехали быстро, однако спасти ее не удалось, сообщает Mash.

Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.

Нина Дорошина сыграла множество ролей в театре и кино. Всенародную любовь она завоевала ролью Надежды в фильме «Любовь и голуби».