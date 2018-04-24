Прощание с Ниной Дорошиной началось в Москве

Более 300 человек пришли проститься с народной артисткой России Ниной Дорошиной, траурная церемония началась во вторник на Другой сцене московского театра «Современник».

Близкие, коллеги и поклонники Дорониной пришли проститься с ней в театр «Современник» на Чистопрудном бульваре, передает РИА «Новости». К гробу, установленному на сцене Другого зала, несут цветы, на проекторе демонстрируются фотографии актрисы.

Позднее во вторник пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Актриса будет похоронена там же, рядом со своими родными.

Актриса ушла из жизни 21 апреля в возрасте 83 лет. С 1958 года Дорошина служила в театре «Современник». На ее счету более 20 ролей в кино, самая известная которых роль Надежы (жены Василия Кузякина) из фильма «Любовь и голуби».