Глава Тюменской области получил награду от Путина

Глава тюменской администрации Александр Моор награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным еще в начале мая, то есть еще до того, как президент доверил Моору возглавить область.

В пятницу полпред президента России в УрФО Игорь Холманских вручил временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщает «Мегатюмень», указ о награждении глава государства Владимир Путин подписал еще в начале мая.

В пресс-службе полпредства сообщили, что в числе награжденных – вице-губернатор региона Сергей Сарычев, который получил благодарность президента.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Путин назначил замглавы Тюменской области Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева.

Александр Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. С 1994 по 1997 год был экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит». С 1997 по 2000 год – начальник отдела ликвидности, вице-президент по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат».

В 2000–2001 годах был зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север». С 2001 по 2003 год – замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. С 2003 по 2005 год – гендиректор ОАО «Тюменский ЦУМ». В том же году стал замдиректора департамента имущественных отношений, директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

С 26 декабря 2005 года – заместитель губернатора Тюменской области. С февраля 2011 года – первый заместитель главы администрации Тюмени. Глава администрации города Тюмени (2011-2018). Лучший мэр России 2016 года по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России. Женат, воспитывает четверых детей.