Глава Тюменской области получил награду от Путина

Взгляд
8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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«Группа семи» превратилась в группу детского сада

G7 вошла в состояние полураспада впервые за свою историюФото: Yves Herman/Reuters
Грядущий саммит «большой семерки» явно побьет все рекорды по количеству скандалов. Раздражение, накопившееся у европейских лидеров к Трампу, вылилось наружу, и уже известно, что итоговое заявление G7 может быть подписано без США. Но самое смешное, что и этот бардак пытаются повесить на совесть России, которая нависла над Квебеком «темным облаком». Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          Глава Тюменской области получил награду от Путина

          8 июня 2018, 22:10

          Текст: Евгений Романов

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          Глава тюменской администрации Александр Моор награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным еще в начале мая, то есть еще до того, как президент доверил Моору возглавить область.

          В пятницу полпред президента России в УрФО Игорь Холманских вручил временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщает «Мегатюмень», указ о награждении глава государства Владимир Путин подписал еще в начале мая.

          В пресс-службе полпредства сообщили, что в числе награжденных – вице-губернатор региона Сергей Сарычев, который получил благодарность президента.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент Путин назначил замглавы Тюменской области Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева.

          Александр Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. С 1994 по 1997 год был экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит». С 1997 по 2000 год – начальник отдела ликвидности, вице-президент по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат».

          В 2000–2001 годах был зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север». С 2001 по 2003 год – замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области. С 2003 по 2005 год – гендиректор ОАО «Тюменский ЦУМ». В том же году стал замдиректора департамента имущественных отношений, директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени.

          С 26 декабря 2005 года – заместитель губернатора Тюменской области. С февраля 2011 года – первый заместитель главы администрации Тюмени. Глава администрации города Тюмени (2011-2018). Лучший мэр России 2016 года по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве России. Женат, воспитывает четверых детей.


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