Назван основной вариант пенсионной реформы

Российское правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня, сообщают СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к кабмину.

По информации источников РБК, за основу пенсионной реформы взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин. Таким образом, для мужчин пенсионный возраст вырастет на пять лет, для женщин – на восемь. При этом, отмечает издание, пока не исключен вариант «65/60», при котором мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60.

Подчеркивается, что предложения кабмина по изменению пенсионной системы будут комплексными. В частности, предполагается, что основные льготы при выходе на пенсию, в том числе предусмотренные для различных категорий (военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники), будут сохранены.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.