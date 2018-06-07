Губернатор заявил о сдвиге вопроса с мостом на Сахалин с мертвой точки

Вопрос о мосте на Сахалин сдвинулся с мертвой точки, заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Это замечательно, что вопрос о мосте прозвучал сегодня на прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным. Это говорит о том, что вопрос находится на контроле президента. И та уже вековая проблема соединения острова с материком в целом сегодня находит решение», – цитирует Кожемяко РИА «Новости».

По словам сахалинского губернатора, этот вопрос нуждается в тщательных расчетах.

«Надо понять, насколько это эффективно, как будут работать порты, как будет справляться железная дорога. Что даст мостовой переход Дальнему Востоку, Сахалину и всей стране. Но главное – вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сегодня он звучит, сегодня им занимаются», – считает Олег Кожемяко.

По его словам для Сахалинской области проект строительства моста чрезвычайно важен. Кожемяко отметил, что «145 километров железной дороги пройдут по острову, затем Селихино, БАМ и Хабаровский край, а сам мост через пролив Невельского протянется на 5,9 километра».

«Перспективы для островного региона открываются огромные. «Сахалинцам проект даст 15 тысяч новых рабочих мест, возможность построить новый порт. Для нас - это рывок в будущее, в общем, новая жизнь. Это возможность быть единой страной и не чувствовать себя островным регионом», – резюмировал сахалинский губернатор.

Напомним во время прямой линии президента России Владимира Путина попросили построить за свой президентский срок мост на Сахалин. Глава государства отметил, что нужно оценить эффективность этого решения.

Ранее в Кремле заявляли, что вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно прорабатываться экспертами с учетом в том числе экономической целесообразности. До этого спикер регионального заксобрания Андрей Хапочкин сообщил, что депутаты Сахалина приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком.