Умер создатель самолета «Руслан»

После тяжелой болезни умер один из создателей транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» авиаконструктор Виктор Толмачев, сообщил гендиректор авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

«Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное», – написал он в своем Facebook.

Толмачеву было 83 года.

В 1971-1983 годах он был ведущим конструктором проекта Ан-124 в ОКБ «Антонов». Затем стал заместителем главного конструктора по самолету Ан-124. В 1986-1992 годах – главный конструктор по самолетам Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Также принимал участие в создании почти всех антоновских самолетов и их модификаций: Ан-2, Ан-14, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-24, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-28.

С 1991 года работал техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр», где занялся гражданской сертификацией Ан-124, получившим обозначение Ан-124-100.

Отметим, что в последнее время в России снова заговорили о возможности возобновления производства Ан-124-100 «Руслан» без участия Украины.