ЕС заявил об угрозе потери половины своего экспорта стали из-за США

Гендиректор европейской ассоциации стали Eurofer Аксель Эггерт рассказал о том, что в связи с новыми пошлинами США экспорт стальной продукции из Евросоюза может уменьшиться на 50%.

«Наши оценки – 50% будет блокировано», – приводит ответ Эггерта РИА «Новости» на вопрос о том, насколько могут снизиться поставки.

Эггерт рассказал, что по прогнозам поставки могут уменьшиться примерно на 2,5 млн тонн. В связи с тем, что крайне сложно искать новые рынки для сбыта такого объема стали, продукция может осесть в самом Евросоюзе или же полностью перестать производиться. По мнению главы Eurofer, данная ситуация может оказать существенное давление на рынок ЕС.

По словам Эггерта, процент снижения поставок стальной продукции будет зависеть также от ценовой конъюнктуры на рынке Америки. Тарифы будет переносить проще, если будет выше цена.

Напомним, что страны ЕС считают несправедливым введение пошлин на ввоз стали и алюминия и готовы выступить с ответными мерами.