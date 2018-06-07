США наложили на китайскую ZTE рекордный штраф

Правительство США заключило с китайским производителем коммуникационного оборудования ZTE соглашение об отмене санкций при условии выплаты штрафа в 1 млрд долларов, сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

«Это рекордный штраф, когда-либо накладывавшийся министерством торговли на нарушителя экспортного контроля», – сказал Росс в интервью CNBC, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в ZTE будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной. Также компания должна будет внести изменения в совет директоров и команду управляющих.

Кроме того, предусмотрено открытие счета эскроу на сумму 400 млн долларов, которые могут быть списаны в случае возможных нарушений компании в будущем.

По словам Росса, условия соглашения являются «достаточно жесткими».

В среду осведомленные источники сообщали, что ZTE подписала соглашение с США об отмене ограничений на ведение бизнеса.

Ранее сообщалось, что власти США и Китая достигли предварительной договоренности об условиях смягчения американских санкции в отношении китайской ZTE. Незадолго до этого американские власти советовали Китаю не ждать снятия санкций с ZTE, подчеркивая, что намерены и дальше применять жесткие меры, включая штрафы.