Китайская ZTE договорилась об отмене ограничений на ведение бизнеса в США

Китайская компания по производству коммуникационного оборудования ZTE подписала соглашение с правительством США об отмене ограничений на ведение бизнеса в этой стране, сообщили СМИ.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, соглашение предусматривает отмену запрета на покупку ZTE комплектующих у американских компаний, передает РИА «Новости». Сообщается также, что принципиальная договоренность была подписана на минувших выходных, однако стороны пока не подписали поправки к соглашению, регулирующие его детали.

При этом ZTE должна будет выплатить американскому правительству 1 млрд долларов штрафа, плюс блокировку средств компании на сумму еще в 400 млн долларов как гаранти. выплаты дополнительных штрафных сумм на случай возможных нарушений в будущем. Также в сумму штрафов будут включены 361 млн долларов, которые ZTE выплатила американским властям в прошлом году.



Помимо этого, китайская компания должна будет сменить весь совет директоров и топ-менеджеров, а американцы смогут направлять инспекции на предприятия ZTE для проверки того, что закупленные в США комплектующие используются именно с теми целями, которые были заявлены при их приобретении.



Ранее сообщалось, что власти США и Китая достигли предварительной договоренности об условиях смягчения американских санкции в отношении китайской ZTE. Незадолго до этого американские власти советовали Китаю не ждать снятия санкций с ZTE, подчеркивая, что намерены и дальше применять жесткие меры, включая штрафы.

США запретили американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет. Поводом для введения санкций стало якобы имевшее место нарушение компанией американских санкций против Ирана.

После судебной тяжбы ZTE заплатила 890 млн долларов штрафов и пеней с дополнительным штрафом в 300 млн долларов, однако не объявила выговор ряду своих сотрудников, чем и воспользовалась американская сторона для введения ограничений. В ZTE это решение назвали несправедливым и признали, что эта мера со стороны США угрожает существованию компании.

Напомним, 2 июня СМИ сообщили, что власти США могут потребовать от китайской телекоммуникационной корпорации ZTE выплатить штраф в размере до 1,7 млрд долларов.