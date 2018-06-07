Путин объяснил, почему ему не одиноко на политическом Олимпе

Российский президент Владимир Путин сказал, что опирается на команду единомышленников-профессионалов.

«Нет, не одиноко», – сказал Путин в ответ на вопрос, заданный на прямой линии, о том, не одиноко ли ему на политическом Олимпе.

«Это тот случай, когда один поле не воин. Дело в том, что добиваться результатов в работе сегодня можно только, опираясь на дееспособную эффективную команду профессионалов-единомышленников. У меня такая команда есть», – отметил президент.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».