Кобзон вступился за предложившего отдать Крымский мост Украине Ефремова

Певец, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заступился за актера Михаила Ефремова, назвав его предложение отдать Крымский мост под управление Украины шуткой.

«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!» – передает слова Кобзона ФАН.

Он отметил, что ход событий, предложенный Ефремовым, невозможен, и никто отдавать Крымский мост «мракобесам» и расплачиваться с ними «не собирается».

«За что расплачиваться? За то, что свое отняли?» – сказал Кобзон.

Он еще раз подчеркнул, что считает слова актера шуточными.

«Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!» – заявил певец.

Напомним, Ефремов предложил «решить вопрос» с Крымом откупом от Украины – предоставить Киеву бесплатный газ или передать Крымский мост для взимания платы за проезд.

В Госдуме напомнили, что опыт российско-украинских отношений показывает: на какие бы уступки ни шла Москва перед Киевом, тот все равно не идет на восстановление отношений.