В Госдуме оценили заявление Ефремова о Крымском мосте

Опыт российско-украинских отношений показывает, что на какие бы уступки не шла Москва перед Киевом, тот все равно не идет на восстановление отношений, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова актера Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине для примирения.

Белик заявил, что «восстановление нормальных отношений с Украиной – действительно одна из важнейших задач для нашего государства», однако «опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он все равно в Европу смотрит», передает RT.

Так, «Россия давала серьезные скидки на газ, продавала его по практически бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, был подписан ряд межгосударственных соглашений, дающих преференции для Украины».

Однако «Майдан» показал, что эти методы не работают, когда к власти приходят политики, которые живут ненавистью к России, добавил депутат.

«Новый режим в угоду своих хозяев и своего мировоззрения разорвал все отношения, все договоры с нами, развернулся на 180 градусов и пытается прорваться в Европу. Отношения с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве, все остальное не сработает», – сказал Белик.

В свою очередь заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Ефремову «не по рангу» решать вопросы принадлежности Крымского моста, и подчеркнул, что владельцем моста является «российское государство, а не актер со скандальной репутацией», передает РИА «Новости».

«Возможно, актер хотел в своем интервью поразить нас глубиной мышления. Выяснилось, что идея так себе», – добавил он.

Депутат отметил, что интервью с Ефремовым не следует ставить в открытый доступ из-за большого количества нецензурных выражений.

«Вот и получаются перефразированные строки из монолога Чацкого: «А судьи кто? В сегодняшней России их вражда непримирима. Сужденья черпают из западных газет, которые все врут про покоренье Крыма», – заключил политик.

Сам же Михаил Ефремов завил, что в интервью с Юрием Дудем «сказал все» по Крымскому мосту, и отказался давать дополнительные комментарии.

Напомним, Ефремов предложил «решить вопрос» с Крымом откупом от Украины – предоставить Киеву бесплатный газ или передать Крымский мост для взимания платы за проезд.

Актер Алексей Панин, комментируя интервью Ефремова, заявил, что тот «лучший», а половина народонаселения россиян – зомби

15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.