Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост

Актер Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю предложил «решить вопрос» с Крымом откупом от Украины – предоставить Киеву бесплатный газ или передать Крымский мост для взимания платы за проезд.

«Мы знаем теперь как с Украиной помириться, надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. И может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», – заявил Ефремов.

В то же время он отметил, что подобный сценарий вряд ли будет реализован, передает «Ридус».

Также актер раскритиковал своих знакомых артистов Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной на торжественном открытии Крымского моста с песней «Я забиваю сваю».

«Ну и пусть забивают свои сваи, это жесть конечно», – сказал Ефремов.

Он также признался, что считает распад СССР лучшем событием в истории России, и выразил благодарность последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Отмечается, что ранее Ефремов публично отказался ехать на гастроли в Крым, так как не хочет получить запрет на въезд на Украину.

Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.