Путин допустил возможность обхода санкций с помощью криптовалют

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе «прямой линии» на вопрос о регулировании криптовалют, отметил, что в России крайне аккуратно к ним относятся, но допустил, что они могут помочь избежать ограничений в международной финансовой деятельности.

Один из блогеров задал вопрос о возможном регулировании криптовалют в России. Путин отметил, что в стране «не может быть своей криптовалюты, потому что это то, что выходит за рамки национальных границ».

«Кроме того, у нас майнинг криптовалют не регулируется, мы к этому крайне аккуратно относимся. И в других странах за редким исключением это не работает», – сказал президент.

Он добавил, что ЦБ также считают, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, накопления, так как они ничем не обеспечены.

«Но, тем не менее, такое явление в мире есть. Мы должны смотреть, как это использовать», – сказал Путин, не исключив, что криптовалюты могут помочь избежать ограничений в международной финансовой деятельности.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».