Путин потребовал «по уму» загружать построенную к ЧМ-2018 инфраструктуру

Президент России Владимир Путин призвал грамотно загрузить после ЧМ-2018 всю созданную для матчей инфраструктуру, как ранее это было сделано в Сочи.

Путин отметил, что после Олимпиады в Сочи все объекты продолжили успешно работать – они загружены круглый год.

Построенная к ЧМ инфраструктура будет передана в распоряжение региональных властей; от них требуется, чтобы данные объекты способствовали развитию массового спорта, а также появлению новых перспективных команд и спортсменов.

При этом нельзя допустить, чтобы там позднее возникли «рынки образца 1990-х годов».

Российский лидер добавил, что этим вопросом должен заняться и Российский футбольный союз.

Глава государства сказал также, что, несмотря на последние неудачи сборной России, рассчитывает, что команда «выстрелит» на ЧМ.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Ранее стало известно, что сборная России по футболу заняла рекордно низкое 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). При этом российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что не видит «ничего страшного» в отсутствии побед у сборной России.