Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
ФК «Спартак» продлил контракт со Станковичем на один год
Деян Станкович останется главным тренером московского «Спартака», его контракт официально продлен еще на сезон до лета 2027 года.
Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем, передает РИА «Новости». Соглашение с сербским специалистом, которому 46 лет, теперь будет действовать до лета 2027 года. Ранее контракт Станковича был рассчитан до лета 2026 года.
В официальном сообщении клуба говорится: «Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом».
Деян Станкович возглавил команду перед стартом текущего сезона. До этого он завершил игровую карьеру в 2013 году, выступая за итальянские «Лацио» и «Интер». В тренерской карьере он уже возглавлял сербскую «Црвену Звезду», с которой трижды выигрывал чемпионат страны и дважды национальный Кубок, а затем работал в итальянской «Сампдории» и венгерском «Ференцвароше», где также стал чемпионом.