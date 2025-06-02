В Байконуре в честь 70-летия космодрома открыли музей техники под открытым небом

Tекст: Мария Иванова

Уникальный музей под открытым небом был торжественно открыт в городе Байконуре в день 70-летия со дня основания космодрома, сообщает ТАСС.

В экспозиции собраны образцы ракетно-космической техники, отражающие ключевые этапы развития отечественной космонавтики. На церемонии присутствовал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он подчеркнул: «Сегодня знаковое событие для Байконура и всей космонавтики. Мы даем старт уникальному музею под открытым небом. В парке, который носит имя выдающегося организатора нашей ракетно-космической промышленности Георгия Максимовича Шубникова. Этот музей – летопись достижений советской и российской космонавтики, где представлены разработки, которые превратили мечту человечества в реальность».

Также делегация почетных гостей возложила цветы к памятникам 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 65-летия города и космодрома Байконур и к мемориалу погибшим ракетчикам.

Байконур – первый и крупнейший в мире космодром, занимающий площадь 6 717 кв. км на территории Казахстана. Город Байконур с населением более 76,5 тыс. человек является его административным центром. Днем основания считается 2 июня 1955 года, когда была утверждена структура полигона, а само строительство началось в степи, где единственной инфраструктурой была железная дорога.

К маю 1957 года на территории уже действовали стартовые и сборочные комплексы, бетонная дорога и подъездные железнодорожные пути. Параллельно велось строительство жилого поселка для испытателей, который вместе с полигоном получил неофициальное название «Заря».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в этом городском музее под открытым небом установили самый крупный в мире макет ракеты Н-1 высотой почти 22 метра.

В Байконуре назвали даты, когда жители и гости города могут увидеть пуски ракет.