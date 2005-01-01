Роскосмос впервые показал отсоединение «Союза» от ракеты

Госкорпорация Роскосмос впервые опубликовал в Сети видео отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз».

Ролик был снят 6 июня внешней камерой пилотируемого корабля «Союз МС-09», следует из сообщения на сайте ведомства.

Были впервые отработаны «новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения».

Отмечается, что Роскосмос планирует и дальше использовать видео с бортовых камер во время пусков с целью популяризации темы космоса, а также для выяснения причин нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей.

Ракета «Союз» стартовала в среду с Байконура на Международную космическую станцию. Корабль пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня.