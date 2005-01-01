С Байконура запустили «Союз МС-09» с новым экипажем МКС

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09» стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.

Корабль отправился к МКС по стандартной двухсуточной схеме, он должен пристыковаться к малому исследовательскому модулю станции 8 июня в 16.07 мск, передает РИА «Новости». На станции экипаж проведет 187 дней.

На «Союзе МС-09» отправились россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон.



За пуском ракеты наблюдали первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, посол США в России Джон Хантсман, глава ESA Йохан Дитрих Вернер и первый немецкий космонавт Зигмунд Йен.

Руководил пуском новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Позднее корабль «Союз МС-09» отделился от ракеты-носителя «Союз-ФГ» и взял курс на МКС.



«Есть отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя», – объявил комментатор пуска на стартовой площадке.

Прокопьев – военный летчик Дальней авиации, участвовал в воздушной части парада 9 мая 2010 года, пролетев над Красной площадью на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Ауньон раньше работала врачом космонавтов. Герст – ученый-вулканолог.



Отметим, астронавты НАСА более чем на год утратят возможность командовать МКС: американский астронавт Эндрю Фейстел примет командование станцией в июне, а в октябре он передаст полномочия командира МКС немецкому астронавту Александру Герсту. После этого управлять станцией будут российские космонавты.