Пентагон оценил влияние торговых войн Трампа на единство НАТО

Торговые войны, объявленные американским президентом Дональдом Трампом союзникам США, не скажутся на взаимодействии в военной сфере, в этом уверен министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, вылетевший в Брюссель для участия во встрече глав оборонных ведомств НАТО.

«На данный момент, я не вижу этого (влияния торговых войн на взаимоотношения по безопасности – прим. ВЗГЛЯД), и я считаю, что преждевременно называть это торговой войной», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Business Insider написал, что развязанная Трампом торговая война для поддержки рынка труда США на самом деле негативно скажется на американских рабочих.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Кроме того, Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). Трамп заявлял, что только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами.

Мэттис также заявил, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией. «НАТО никогда не отвернется от попыток добиться налаживания отношений с Россией», – сказал он.

«Вместе с тем, когда мы видим, что происходит с выборами в Америке и некоторыми европейскими выборами, когда мы видим другие случаи изменения Россией границ в Европе путем применения силы, тогда НАТО приходится отвечать», – добавил Мэттис.

Напомним, министерство внутренней безопасности США не обнаружило свидетельств того, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.

Между тем, расследование якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы обошлось недешево налогоплательщикам в США.