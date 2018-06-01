Трамп сказал, сколько стоило расследование «вмешательства» России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование несуществующего вмешательство России в американские выборы 2016 года обошлось бюджету в 17 млн долларов.

«Associated Press только что сообщила, что «российское» расследование обошлось нашему правительству более чем в 17 млн долларов, и эта сумма быстро растет», – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, никакого вмешательства России в выборы не было, а вмешательством занимаются лишь демократы.

Ранее стало известно, сколько израсходовала за время своей работы команда специального прокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.