Подсчитаны расходы США на расследование «вмешательства» России

Стало известно, сколько израсходовала за время своей работы команда специального прокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США.

Согласно данным минюста США, с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года команда Мюллера потратила 4,5 млн долларов, передает ТАСС.

В частности, на зарплаты и компенсации ушло 2,7 млн долларов, расходы на транспорт – 532 тыс. долларов, а на закупку оборудования – 54,5 тыс. долларов.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент он предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Между тем, министерство внутренней безопасности США не обнаружило свидетельств того, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.