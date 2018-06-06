Миллиарды Захарченко перестали считаться доказательством

Следственный комитет отменил постановление о признании 9 млрд рублей, изъятых в ходе обыска в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках, следует из постановления следствия.

«Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500 г золото 999,9» и наличных денежных средств», – говорится в постановлении, передает РИА «Новости».

Документ датирован 1 сентября 2017 года. В нем указано, что в ходе обыска в квартире родителей Захарченко на Мичуринском проспекте следствие обнаружило и изъяло 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей. В квартире на Ломоносовском проспекте были изъяты 340 млн рублей, почти 1,5 млн евро, 124 млн долларов и слиток золота весом в полкилограмма. Все имущество признавалось вещественным доказательством по уголовному делу о взятке.



Адвокат полковника Александр Горбатенко подтвердил достоверность постановления. «Да, это так», – отметил он. Ознакомиться с документом сторона защиты Захарченко смогла во время изучения материалов дела, допуска к которым ранее не имела.

Кроме того, полковник Захарченко попросил суд пересмотреть дело о конфискации квартир и 9 млрд рублей по вновь открывшимся обстоятельствам.

Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.