Российская армия получила опытную партию новейших гранатометов «Балкан»

Взгляд
6 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
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Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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          Российская армия получила опытную партию новейших гранатометов «Балкан»

          6 июня 2018, 11:59

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Новейший гранатомет «Балкан» поступил на опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы России, сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия – НПО «Прибор» Юрий Набоков.

          «Началась опытно-войсковая эксплуатация. Конкретных сроков принятия на вооружение сказать не могу, хотели принять ещё в прошлом году, но возникли непредвиденные трудности: все, что зависело от «Прибора», мы сделали, но наши смежники решали некоторые вопросы с госзаказчиком», передает РИА «Новости» слова Набокова в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018»

          Он отметил, что «Прибор» совместно с «Калашниковым» ведет разработку нового гранатомёта калибром 40 миллиметров под различные носители, в том числе боевых роботов.

          «Если наша актуальная разработка «Балкан» – пехотное оружие, то новый гранатомёт сможет устанавливаться на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолеты и катера. Пока все находится в стадии проработки, мы делаем макеты, смотрим, что выходит по баллистике. «Калашников» делает сам гранатомет, мы же помогаем с боеприпасом», – сказал гендиректор предприятия.

          Среди отличительных особенностей «Балкана» отмечается повышенная по сравнению с АГС-17 дальность стрельбы – 2,5 километра против 2,3. В гранатомете используется новая конструктивная схема боеприпаса – с улетающей гильзой. Весит «Балкана» 32-33 килограмма.

          Стрельба ведется короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями или непрерывно. Выстрелы подаются из коробки на 20 гранат, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись по настильной и навесной траекториям.

          Напомним, в феврале генеральный директор АО «НПО «Прибор» Юрий Набоков рассказал о разработке нового вооружения для новейшего гранатомета АГС-40 «Балкан», который поступит на вооружение ВС России в 2018 году.


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