ЕС предупредил США об опасности новых санкций против Ирана

Министры финансов и главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза (ЕС) направили письмо главе американского минфина Стивену Мнучину с призывом не подрывать попытки Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном новыми санкциями.

«Американские вторичные санкции в их текущем состоянии могут помешать Европейскому союзу продолжать постепенное снятие санкций в отношении Ирана», – передает содержание письма РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что письмо представляет собой «пожелания», о которых просил Вашингтон.

Ле Мэр выразил надежду, что США прислушаются к мнению ЕС по ситуации с Ираном, «выберут разумный подход, который позволит продолжить законную предпринимательскую деятельность европейских компаний».

Ранее в среду сообщалось, что в Германии объяснили необходимость сотрудничества Европы с Россией и Китаем в вопросе противодействия политике США.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. В ЕС раскритиковали это решение. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.