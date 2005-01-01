В Израиле предотвращено покушение на Нетаньяху

Израильские военные ликвидировали в Восточном Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По его утверждению, деятельностью террористической ячейки управляли с территории Сирии. Боевики готовили нападение на Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных израильских официальных лиц, сообщает информационный портал i24news.

Так, 30-летний Мухаммад Джамал Рашда из лагеря беженцев Шуфат в Восточном Иерусалиме был арестован 24 апреля. Позже были арестованы еще двое боевиков, имена которых не раскрываются.

Глава израильского правительства в настоящее время находится в европейском турне. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в среду в Лондоне у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй, передает ТАСС.