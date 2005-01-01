Израиль впервые примет участие в крупных учениях НАТО на границе с Россией

В крупномасштабных учениях Saber Strike – 18 («Удар сабли – 18») на восточном фланге НАТО задействованы 18 тыс. солдат из 19 стран. Цель учений – продемонстрировать солидарность альянса, поскольку «военные маневры России все больше беспокоят ее ближайших соседей – членов НАТО», отмечает израильская газета Haaretz.

Не являющийся членом НАТО Израиль впервые примет участие в учениях альянса Saber Strike – 18. Несколько десятков израильских десантников уже отправились в Восточную Европу, сообщила израильская газета Haaretz.

Израиль подключится к альянсу во второй части учений, где будет ограниченное число солдат. Там бойцы будут учиться вести бои в нескольких странах, противостоять авиаударам иностранных сил и преодолевать такие препятствия, как реки.

Учения Saber Strike – 18 под руководством США начались с 3 июня на территории Польши и трех стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы. Как заявляют представители командования НАТО, тренировки пройдут по всему восточному региону и будут длиться до 15 июня. Цель их – «демонстрация приверженности обязательствам и солидарности альянса», поскольку «военные маневры России все больше беспокоят ее ближайших соседей – членов НАТО».

«Saber Strike – 18 не являются провокацией России», – подчеркивают в НАТО. Альянс уже разместил около 6 тыс. военнослужащих в странах Балтии и Польше. Министерство обороны Литвы также объявило о начале крупнейших в стране национальных учений «Грозовой шторм», где задействованы около 9 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в учениях принимают участие Великобритания, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Македония, Испания, Румыния, Норвегия и Чехия.

Напомним, Израиль обладает статусом основного союзника США вне НАТО наряду с Австралией, Египтом, Японией и др.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 1 июня ВС России начинают летний период обучения, в ходе которого будут изучены новые тактические приемы ведения боевых действий. Так, с 5-го по 8 июня в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму пройдут учения при участии войск ПВО и Черноморского флота.