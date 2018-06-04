Шарапова отреагировала на отказ Уильямс от игры

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала отказ американки Серены Уильямс от игры с ней в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Я с нетерпением ждала матча с Сереной сегодня, и я разочарована тем, что ей пришлось сняться. Я желаю ей скорейшего выздоровления и надеюсь, что она скоро вернется в на корт», – приводит слова Шараповой журналист The Times Стюарт Фрейзер в своем Twitter.

Отметим, что статистика личных встреч Уильямс и Шараповой не в пользу россиянки – в 21 противостоянии американка одержала 19 побед. Последний раз Шарапова выигрывала у нее в 2004 году.

Ранее стало известно, что Уильямс снялась с турнира «Ролан Гаррос» перед матчем 1/8 финала с Шараповой из-за травмы.