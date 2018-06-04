Серена Уильямс отказалась играть с Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира «Ролан Гаррос» перед матчем 1/8 финала с россиянкой Марией Шараповой из-за травмы.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс должна была сыграть в понедельник с Марией Шараповой, однако теперь россиянка выходит в четвертьфинал без борьбы. За место в полуфинале престижного турнира она поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под третьим номером, либо с украинкой Лесей Цуренко, сообщает «Чемпионат».

Отметим, что статистика личных встреч Уильямс и Шараповой не в пользу россиянки – в 21 противостоянии американка одержала 19 побед. Последний раз Шарапова выигрывала у нее в 2004 году.

При этом Серена Уильямс проводит первый сезон после рождения ребенка, а Шарапова – второй сезон после длительной дисквалификации из-за мельдония.