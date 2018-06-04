«Победа» уволила пытавшихся выполнить рейс пьяными пилотов

Два пилота авиакомпании «Победа» уволены после попытки вылететь из Сургута в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения, сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

«В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута «Победа» была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», – передает ТАСС слова Калмыкова.

По его словам, «Победа» будет добиваться введения ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли.

«К сожалению, наше законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств, но «Победа» будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли», – сказал Калмыков.

Напомним, ранее стало известно, что пилот «Аэрофлота», который должен был вылететь из Казани в Москву, оказался пьян, фельдшер не допустил его до вылета. Рейс задержали на шесть часов.

Позднее «Аэрофлот» опроверг информацию о том, что пилот самолета на рейсе Казань – Москва находился в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что медицинская экспертиза проводилась в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», и она не выявила признаков алкогольного опьянения пилота.

Издание Mash опубликовало в соцсетях документы первой и второй экспертизы, доказывающие, что один из пилотов компании «Аэрофлот» был пьян, и не прошел проверку перед вылетом из Казани в Москву.