Спикер Рады предложила обменять 23 осужденных россиян на Сенцова

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, заявила о готовности Киева провести обмен 23 осужденных россиян на граждан Украины, арестованных на территории России.

«Я хочу проинформировать вас, что на прошлой неделе во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к российской стороне. Мы готовы передать 23 россиян, осужденных на Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, мы готовы передать их России ради освобождения (Олега) Сенцова, (Александра) Кольченко, (Станислава) Клыха, (Павла) Гриба», - сказала она, передает ТАСС.

Украинский режиссер-документалист Олег Сенцов в августе 2015 года признан виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам колонии. Его предполагаемый сообщник Александр Кольченко был осужден на 10 лет. Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая, ее единственным требованием стало освобождение 64 «украинских политзаключенных в России». Кольченко также объявлял голодовку, но позже ее прекратил.

В апреле Украина заявила о готовности обменять 20 россиян на Сенцова и Кольченко, а также пленных на Донбассе. Позже Украина предложила обменять Сенцова на арестованного в Киеве главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Владимир Балух осужден за незаконное ношение оружия в Крыму.