Красовский предложил ввести тренинги для полицейских по работе с аутистами

Журналист Антон Красовский предложил полицейским столицы проходить тренинги, объясняющие, что такое аутизм. Так он отреагировал на жесткое задержание москвича-аутиста, произошедшее на прошлой неделе.

«Мы с коллегами поехали к Татьяне и поговорили с ней и немного с Павлом. Посмотрите на них, подумайте могли ли они быть опасными для окружающих. Ну и предложение к ГУВД города Москвы. А вы не хотите провести обязательные тренинги для сотрудников про то, что такое аутизм? Как выглядят и ведут себя аутисты? А главное: как себя вести с ними? Мы с радостью вам в этом поможем», – написал журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале «Мэр на передержке».

Видео встречи размещено на YouTube.

Он отметил, что москвичи наняли полицейских «не для того, чтобы они приковывали жителей города наручниками к батареям и били дубинками по почкам». «Москвичи наняли вас, каждого из вас, надеясь, что вы будете помогать им жить. Думать о помощи, а не о наказании. Подумайте пожалуйста про это. Докажите, что Москва любит нас», – предложил Красовский.

Журналист и блогер Максим Кононенко в Telegram-канале заметил, что Красовский при этом не поехал к полицейским, на что тот ответил, что «у нас нет задачи выяснять с кем-то отношения, у нас есть задача попытаться системно решить проблему, а не наказать старшего сержанта».

Кононенко отметил, что проблему нельзя системно решить, если не попытаться понять, почему полиция поступила именно так, как она поступила:

«Если слушать только одну сторону – проблема не прояснится. Вот, например, полиция говорит, что парень бросил в них велосипед. Как должна себя вести полиция в этом случае, если она не знает, что перед ними – человек дождя? А может это наркоман или еще что. Как они могут это понять? Это не такая простая ситуация, какой ее нам газеты показывают. И чтобы ее решить, разговаривать надо со всеми», – считает Кононенко.

«Все там понятно, есть исходное видео. Полиция так поступила, потому что вообще не знает, что такое аутизм. Поэтому и считают его наркоманом. И для этого и написано про тренинги, Максим», – ответил Красовский.

Напомним, 27 мая в Москве был задержан 22-летний инвалид Павел Васильев. Причиной задержания, по словам его матери, стали его громкие крики на улице. Парню скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение, где его держали около трех часов в наручниках за решеткой. После чего в полицию приехала скорая психиатрическая помощь, причем врач нахамил матери Павла Татьяне Ивановой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в курсе этой ситуации, но разбирательства начнутся лишь после официального обращения матери задержанного парня-аутиста, сообщали ранее газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ведомства.