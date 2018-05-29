Омбудсмен отреагировала на жестокое задержание инвалида-аутиста

«Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова в курсе этой ситуации, но разбирательства начнутся после официального обращения матери задержанного парня-аутиста Татьяны Ивановой», – сообщили газете ВЗГЛЯД в ведомстве.

«Должна прийти его мама, написать обращение к уполномоченному, представить документы. Нужно подробно рассмотреть случай: одно дело, когда об этом пишут в соцсетях, совсем другое, когда с ним разбираются юристы. Уполномоченный по правам человека действует в рамках своего мандата. Нужно смотреть в каждой конкретной ситуации, как именно может помочь омбудсмен», – сообщил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь уполномоченного по правам человека России Алексей Зловедов.

Он добавил, что Татьяна Москалькова в курсе этой ситуации, но разбирательства начнутся только после официального обращения матери задержанного сына Татьяны Ивановой.

Напомним, в группе «Центр проблем аутизма» в Facebook появилась запись москвички Татьяны Ивановой о задержании ее сына-аутиста.

«27 мая мой сын инвалид детства – аутист был задержан сотрудниками полиции отдела ОМВД Метрогородок города Москвы на улице во время его прогулки на велосипеде. Причиной его задержания стали его громкие крики на улице. Сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение. Дежурный сотрудник Апокин Евгений Викторович. Там его держали около 3-х часов в наручниках за решеткой», – пишет женщина.

Она пыталась объяснить полицейским, что сына невозможно успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, но, по ее словам, реакции не последовало.

«Было ощущение что все происходит не в правовом цивилизованном государстве, а в диком африканском племени, где понятия не имеют о гуманности и человечности и о законах. В таком виде он дожидался приезда скорой психиатрической помощи, которая была вызвана из-за того, сын кричал и просил, чтобы сняли наручники», – отметила Иванова.

Однако врач скорой помощи в хамской форме сказал ей, что раз ее сын стоит на учете, ему нечего делать среди нормальных людей.

«Сына отволокли в соседнее помещение из которого я слышала его крики «Зачем вы меня душите!» Когда я пыталась к нему прорваться, сотрудник полиции вывел меня из отделения. Дальше скорая увезла его в 4-ю психиатрическую больницу, откуда его на следующий день отпустили. Врач 11 отделения этой больницы Мощевитин Сергей Юрьевич мне сказал, что у него нормальное состояние и нет причин для госпитализации. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Сын мне потом рассказал, что его несколько раз душили, завязывали ему рот и голову его футболкой, очевидно в качестве успокоительного», – подытожила женщина.

В полиции сообщили, что на замечания полицейских 22-летний москвич не реагировал, и бросил в сотрудников свой велосипед. Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции.

«При попытке доставления мужчина оказал активное сопротивление и противодействие полицейским, в связи с чем на основании требований Федерального закона «О полиции» к нему были применены спецсредства – наручники», – подчеркнули в пресс-службе столичного управления.

Источник РИА «Новости» сообщил, что молодой человек был госпитализирован и пролежал в клинике до вечера 29 мая, у него был приступ острой формы психоза.