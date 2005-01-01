Блогера Соболева избили в Петербурге

По словам Николая Соболева, на него напали ночью рядом со студией, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

«Вчера вечером, а если быть точным – сегодня ночью, на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики. В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ, сотрясение мозга легкой степени тяжести. Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно», – написал блогер «ВКонтакте».

Позже он опубликовал фото, на котором видны его синяки.

«Ридус» сообщает, что не все подписчики поверили в избиение блогера. Некоторые считают это постановкой, пранком и называют поведение Соболева «зашкваром».

Полиция проверяет размещенную в интернете информацию о нападении на видеоблогера Николая Соболева в Петербурге, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Николай Соболев – автор и ведущий одноименного YouTube-канала, на который подписано более 4 млн человек.

Ранее рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) обвинил блогера Николая Соболева в попытке нажиться на трагедии в Кемерово. Гнойный вызвал Соболева на батл и заявил, что тот распространяет непроверенную информацию и критикует телевидение, хотя сам стал известен именно благодаря ему.