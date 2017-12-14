Гнойный назвал Соболева «чумной крысой» после фейковой информации о «Зимней вишне»

Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) обвинил блогера Николая Соболева в попытке нажиться на трагедии в Кемерово. Гнойный вызвал Соболева на батл и заявил, что тот распространяет непроверенную информацию и критикует телевидение, хотя сам стал известен именно благодаря ему.

Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, записал дисс (ролик, в котором рэперы «унижают» других музыкантов. Часто именно после диссов рэперы назначают батл, прим. ВЗГЛЯД) в адрес Youtube-блогера Николая Соболева (согласно закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может дать ссылку на видеозапись).

Рэпер вызвал его на батл, назвав Соболева «информационным флюгером», который «собирает хайп на трупах», распространяя непроверенную информацию. Кроме того, говорит Машнов, Соболев выступает с критикой телевидения, хотя сам стал известен благодаря ему.

«Ага, телек – зашквар, Колясик, но ты же с ним и поднял свой трафик», – заявил Гнойный, добавив, что у Соболева нет мнения, и он – нейросеть.

Машнов утверждает, что Соболев называет себя борцом за правду, при этом он готов сменить позицию за деньги. «Ты не рупор, Коля, ты медийный флюгер. По части свобод он борец за правду. <...> Коля сменит лагерь, только скинь на карту», – читает рэпер.

Причиной дисса в том числе стало видео Соболева, в котором тот рассказал о сотнях погибших в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Как доказательство блогер использовал материалы из соцсетей – анонимные аудиозаписи и скриншоты из переписки неизвестных лиц. Он предположил, что властям выгодно замалчивать правду.

Позже блогер Николай Соболев удалил ролик с ложной информацией о 300 погибших в Кемерово. Он заявил, что не собирался сеять панику, и не имел корыстных целей. В соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Ранее в социальных сетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах несколько дней подряд распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы заполнены медучреждения Кемерово, где произошел пожар в ТЦ. СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков.